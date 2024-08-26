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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3100 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • WAG (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1841 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1841 A на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1841 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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