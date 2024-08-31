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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1841 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1841 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1841 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1423 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2309 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Stack's - April 3, 2011
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1841 A на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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