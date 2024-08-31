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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Пруссия 4 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1841 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1841 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1841 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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