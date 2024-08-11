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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Медные монеты 4 пфеннига Фридриха Вильгельма IV - Пруссия

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4 пфеннига 1841-1860

Год Знак Описание Продажи Продажи
1841 A 0 61841 D 0 01842 A 0 01842 D 0 11843 A 0 01844 A 0 21844 D 0 21845 A 0 81846 A 0 71846 D 0 11847 A 0 01847 D 0 21848 A 0 01848 D 0 21850 A 0 21851 A 0 01852 A 0 21853 A 0 11854 A 0 01855 A 0 41856 A 0 101857 A 0 11858 A 1 51860 A 0 2
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