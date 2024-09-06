4 пфеннига 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1848 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

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