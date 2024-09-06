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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1848 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1848 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1848 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 4 пфеннига 1848 D на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1848 D на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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