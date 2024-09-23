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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1848 A
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1848 A
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1848 A
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1848 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
Талер 1848 A Горный
Средняя цена 90 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
1/6 талера 1848 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1848 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1848 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1848 D
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1848 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1848 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1848 D
Средняя цена 310 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1848 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1848 D
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1848 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1848 D
Средняя цена 140 $
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1848 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1848 D
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3
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