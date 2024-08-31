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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1848 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1848 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1848 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1848 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Александр - April 17, 2024
Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7400 RUB
Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Пруссия Талер 1848 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1848 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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