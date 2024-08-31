Талер 1848 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1848 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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