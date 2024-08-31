Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1848 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1848
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1848 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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