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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1848 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1848 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1848 A на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1848 A на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1848 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1848 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1848 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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