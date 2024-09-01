Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1848
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Numismatica Ferrarese (3)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск