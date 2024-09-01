1 пфенниг 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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