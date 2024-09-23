Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1848
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Где продать?
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