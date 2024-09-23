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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1848 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1848 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1848 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1848 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1848 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1848 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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