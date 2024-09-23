1/2 серебряных гроша 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

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