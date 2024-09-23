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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1848 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1848 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1848 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность F
Цена
3478 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Stack's - February 29, 2024
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Stack's - June 2, 2022
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1848 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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