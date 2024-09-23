Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1848
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1848 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 2 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2021
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Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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