1 серебряный грош 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1848 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1116 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 65 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

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