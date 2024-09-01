1/6 талера 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1834 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.

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