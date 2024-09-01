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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1834 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.

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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1848 A на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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