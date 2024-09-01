Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1848
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1834 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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