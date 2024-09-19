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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1848 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1848 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1848 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5090 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Пруссия Фридрихсдор 1848 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
2103 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1848 A на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Пруссия Фридрихсдор 1848 A на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1848 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1848 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1848 A на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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