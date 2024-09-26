2 пфеннига 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1848 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 85 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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