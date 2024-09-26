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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1848 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1848 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1848 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 85 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Пруссия 2 пфеннига 1848 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1848 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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