2 талера 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6412 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

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