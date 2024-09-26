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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1848 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6412 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
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Пруссия 2 талера 1848 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1848 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия 2 талера 1848 A на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
2672 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Пруссия 2 талера 1848 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1848 A на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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