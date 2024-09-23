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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1848 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1848 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1848 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1298 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1848 D на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1848 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Где купить?
Пруссия 2 пфеннига 1848 D на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS66 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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