2 пфеннига 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1848 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1298 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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