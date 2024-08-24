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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1848 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1848 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63171 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 18 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1848 D на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1848 D на аукционе Heritage - December 18, 2014
Пруссия 1 пфенниг 1848 D на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 176 USD
Пруссия 1 пфенниг 1848 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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