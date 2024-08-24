1 пфенниг 1848 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63171 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 18 декабря 2014.

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