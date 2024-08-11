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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4246 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 15 марта 2006.

Сохранность
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Пруссия 4 пфеннига 1844 A на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1844 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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