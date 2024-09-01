Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1844 A
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1844 A
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1844 A
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844 A
Средняя цена 230 $
Продажи
1 190
Аверс
Реверс
Талер 1844 A
Средняя цена 160 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Талер 1844 A Горный
Средняя цена 170 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
1/6 талера 1844 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/6 талера 1844 D
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1844 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1844 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1844 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1844 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1844 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1844 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1844 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1844 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1844 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1844 D
Средняя цена 190 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1844 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1844 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск