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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1844 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1844 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1844 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Monnaies d‘Antan

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1844 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1844 D на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 1/6 талера 1844 D на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Пруссия 1/6 талера 1844 D на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия 1/6 талера 1844 D на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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