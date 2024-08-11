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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1790 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1844 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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