Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1844 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1844 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1844 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1844 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 230 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Пруссия 2 пфеннига 1844 D на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1844 D на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1844 D на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1844 D на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность AU
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1844 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1844 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск