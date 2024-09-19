2 пфеннига 1844 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1844 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 230 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

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