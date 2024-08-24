Талер 1844 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1844 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 725 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

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