2 фридрихсдора 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1844 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

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