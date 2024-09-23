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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1844 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1844 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1844 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
3737 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
3319 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1844 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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