1/2 фридрихсдора 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1844 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) Сервис NGC (2)