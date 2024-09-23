Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1844 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
3319 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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