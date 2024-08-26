Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1600 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- COINSNET (3)
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (1)
- Grün (1)
- Künker (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Rauch (1)
- Sonntag (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (4)
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск