Талер 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1600 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

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