Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1844 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1844 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1600 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • COINSNET (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (4)
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия Талер 1844 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Пруссия Талер 1844 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Пруссия Талер 1844 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Пруссия Талер 1844 A на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Tauler & Fau - July 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - April 10, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 10 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1844 A на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1844 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1844 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск