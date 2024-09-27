1 серебряный грош 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 26 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

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