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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1844 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1844 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,75 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1844 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1844 A на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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