2 1/2 серебряных гроша 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность VF (2)