Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1844 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1844 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2499 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 175 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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