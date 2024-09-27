4 пфеннига 1844 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1844 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 135 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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