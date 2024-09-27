Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1844 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1844 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 135 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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