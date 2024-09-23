Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1844 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2893 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
1934 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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