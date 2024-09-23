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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1844 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1844 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1844 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1844 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2893 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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  • Künker (5)
Пруссия Фридрихсдор 1844 A на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
1934 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1844 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
2099 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1844 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1844 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1844 A на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1844 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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