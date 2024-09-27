4 пфеннига 1842 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1842 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Russiancoin за 350 RUB. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность Нет оценки (1)