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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1856 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1856 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • WAG (3)
Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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