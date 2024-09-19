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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2024.

Сохранность
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Пруссия 4 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1855 A на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1855 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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