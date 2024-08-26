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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1855 A
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1855 A
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 32

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855 A
Средняя цена 280 $
Продажи
1 293
Аверс
Реверс
Талер 1855 A
Средняя цена 140 $
Продажи
1 221
Аверс
Реверс
Талер 1855 A Горный
Средняя цена 150 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1/6 талера 1855 A
Средняя цена 510 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1855 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1855 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1855 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1855 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1855 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1855 A
Средняя цена 7 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1855 A
Средняя цена 3 $
Продажи
0 8
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