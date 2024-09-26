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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1855 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1855 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1855 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1855 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность F
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1855 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1855 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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