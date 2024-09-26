Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1855 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1855
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1855 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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- Wójcicki (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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