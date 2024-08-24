Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (293)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Auction World (5)
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (1)
  • BAC (4)
  • Busso Peus (15)
  • Cayón (1)
  • CNG (2)
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Felzmann (7)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • GINZA (3)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Grün (7)
  • Heritage (12)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (13)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (6)
  • Kroha (4)
  • Künker (74)
  • Meister & Sonntag (3)
  • Möller (5)
  • Monedalia.es (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Nihon (1)
  • Numedux (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Numisor (1)
  • Rauch (4)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Schulman (3)
  • SINCONA (6)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (30)
  • UBS (9)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (26)
  • WCN (1)
  • Westfälische (4)
  • Zöttl (3)
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе CNG - January 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия 2 талера 1855 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1855 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск