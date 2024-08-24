2 талера 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность UNC (19) AU (58) XF (176) VF (33) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (12) PCGS (7)

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