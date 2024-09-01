1/6 талера 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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