Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1855
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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