3 пфеннига 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

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