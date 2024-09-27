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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1855 A на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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