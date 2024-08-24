Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1855
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1855 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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