2 пфеннига 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Russiancoin за 460 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2022.

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