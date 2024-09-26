1 пфенниг 1855 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Russiancoin за 250 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2021.

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