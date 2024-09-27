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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 25 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Пруссия 4 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Пруссия 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Пруссия 4 пфеннига 1858 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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