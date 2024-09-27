Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 25 марта 2015.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
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