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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1858 A
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1858 A
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1858 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Талер 1858 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Талер 1858 A Горный
Средняя цена 100 $
Продажи
2 89
Аверс
Реверс
1/6 талера 1858 A
Средняя цена 340 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1858 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1858 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1858 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1858 A
Средняя цена 45 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1858 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1858 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 7
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