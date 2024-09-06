Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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