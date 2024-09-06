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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 1110 CZK
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1858 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1858 A на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1858 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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