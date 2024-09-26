1/6 талера 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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