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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1858 A на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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