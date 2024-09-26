Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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