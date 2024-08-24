Талер 1858 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1858 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 990 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

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