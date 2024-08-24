Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1858 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1858 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 990 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF62 NGC
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 13 февраля 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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