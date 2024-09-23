Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 198 USD. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
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- Höhn (1)
- Künker (1)
- Numismatica Ferrarese (4)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Где продать?
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