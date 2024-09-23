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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 198 USD. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (4)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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