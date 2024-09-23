1 пфенниг 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 198 USD. Торги состоялись 16 сентября 2020.

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