Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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