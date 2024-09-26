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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Денга1700 (2)
Пруссия 2 пфеннига 1858 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1858 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 2 пфеннига 1858 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1858 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 2 пфеннига 1858 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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