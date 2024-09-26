2 пфеннига 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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