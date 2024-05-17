Денга1700
Описание фирмы
- Название Денга1700
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.denga1700.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес Щелковское шоссе, д. 3, стр. 1, пав. 134а ТЦ "Город Хобби"
- Телефон 8 (967) 139-45-30
- Email info@denga1700.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
20 апреля 2025 Аукцион 30 906 3,480 $
19 апреля 2025 Аукцион 29 1096 4,335 $
23 февраля 2025 Аукцион 28 493 967 $
22 февраля 2025 Аукцион 27 452 4,454 $
12 января 2025 Аукцион 26 524 28,996 $
11 января 2025 Аукцион 25 286 5,514 $
24 ноября 2024 Аукцион 24 549 2,512 $
23 ноября 2024 Аукцион 23 393 1,444 $
13 октября 2024 Аукцион 22 554 17,716 $
11 августа 2024 Аукцион 21-2 263 2,772 $
11 августа 2024 Аукцион 21-1 1230 3,134 $
23 июня 2024 Аукцион 20-1 512 9,605 $
21 апреля 2024 Аукцион 19-2 140 21,943 $
21 апреля 2024 Аукцион 19-1 260 3,486 $
11 февраля 2024 Аукцион 18-1 630 7,470 $
3 декабря 2023 Аукцион 17-2 925 6,926 $
3 декабря 2023 Аукцион 17-1 242 14,871 $
8 октября 2023 Аукцион 16-1 913 15,749 $
26 февраля 2023 Аукцион 15-3 516 4,394 $
25 февраля 2023 Аукцион 15-2 502 3,739 $